Минобороны рассказало о новейшем оружии России

Минобороны в четверг рассказало о новейшем вооружении России , среди которого гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".

"Кинжал" на боевом дежурстве

Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами", — сказал он.

По словам Дронова, летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиатехнику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков.

"За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей", — уточнил Дронов.

Он отметил, что в ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

"В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий", — добавил Дронов.

С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря. Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов.

Подчеркивается, что практические действия разнотипных авиационных ударных комплексов позволили подтвердить высокую эффективность их совместного применения при нанесении ракетных ударов по объектам противника. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки. Летный состав получил навыки совместных практических действий по уничтожению наземных и морских целей.

"Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал", — добавляется в сообщении.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Серийное производство "Авангарда"

Разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", созданного в рамках укрепления военной безопасности России, завершена, предприятия отечественного ОПК приступили к серийному производству, сообщает Минобороны России.

"Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает "Авангард", превышает скорость звука более чем в 20 раз.

Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечается в сообщении.

"В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса "Авангард" и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение", — заявил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

"Посейдон" завершает испытания

В России завершается экспериментальная отработка уникального подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности, сообщает в четверг Минобороны.

"В декабре 2017 года успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон". Данное событие подтвердило реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, отмечает Минобороны, "завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата". В ходе испытаний проверена надежность работы всех систем и конструкций аппарата.

На полигонах Минобороны проходят испытания, на которых оцениваются динамические характеристики аппарата при пусках в реальных условиях, а также проверяются параметры движения аппарата в автономном режиме. Все мероприятия по созданию "Посейдона" идут в соответствии с графиком, подчеркивает Минобороны.

Три фактора неуязвимости "Посейдона"

Игорь Касатонов. Неуязвимость новейших подводных беспилотников "Посейдон" достигается за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута, сообщил журналистам ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ

Создание беспилотных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы, впоследствии названной "Посейдон", анонсировал в послании Федеральному собранию в марте президент Владимир Путин.

"Технические параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели", — прокомментировал Касатонов.

Он напомнил, что испытания ядерной энергоустановки для оснащения таких автономных необитаемых аппаратов завершены, что "подтверждает реализуемость проекта с заданными Минобороны характеристиками".

"Уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", — отметил аналитик.

Испытания "Сармата"

Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершены, началась подготовка к летным испытаниям, сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин

По его словам, одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных планом строительства и развития РВСН, является создание и развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

"Предприятиями ракетно-космической отрасли выполнен очередной этап создания ракетного комплекса "Сармат". С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний, выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска", — сказал Вяткин.

Завершение программы бросковых испытаний "позволяет в установленные сроки перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат", добавил он.

Вяткин отметил, что для обеспечения этой работы кооперацией предприятий промышленности проведена модернизация и переоснащение производственных мощностей, обучение персонала и создание необходимых запасов изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.

"Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки", — добавил Вяткин.

"Буревестник" готовится к испытаниям

Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний, сообщил журналистам главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — рассказал он.

Перцев уточнил, что одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.

"Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — сообщил он.

"Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, подчеркнули в Минобороны России.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве.

"В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке", — добавили там.

"Пересвет" на вооружении РФ

Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщили в Минобороны РФ. Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности, создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности страны, предотвращение любой агрессии в отношении нее и ее союзников, отметили в военном ведомстве.

"В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.