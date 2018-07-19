Убийцу подлодок впервые показали на видео

Минобороны опубликовало видео с системой «Посейдон»

Минобороны РФ впервые опубликовало видео, в котором показан натурный образец океанской многоцелевой системы "Посейдон", внешне напоминающей очень большую торпеду, видео выложено в четверг на страничке ведомства в Facebook.

Ролик начинается с кадров, на которых образец "Посейдона" находится в цеху, идет проверка его рулей-стабилизаторов. Затем идет анимация, из которой следует, что "Посейдон" выпускается из подводной лодки и поражает береговую и надводную цели, в том числе типа авианосца.