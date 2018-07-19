Опубликовано видео с системой «Посейдон»

Минобороны РФ впервые опубликовало видео, в котором показан натурный образец океанской многоцелевой системы "Посейдон", внешне напоминающей очень большую торпеду, видео выложено в четверг на страничке ведомства в Facebook.
Ролик начинается с кадров, на которых образец "Посейдона" находится в цеху, идет проверка его рулей-стабилизаторов. Затем идет анимация, из которой следует, что "Посейдон" выпускается из подводной лодки и поражает береговую и надводную цели, в том числе типа авианосца.
В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.