Ещё
Эксперт рассказал о неуязвимости ракеты «Сармат»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о неуязвимости ракеты «Сармат» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" благодаря новым технологиям является невидимой для любых систем предупреждения о ракетном нападении и поэтому неуязвимой для ПРО, рассказал военный эксперт, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
"Благодаря новой конструкции ракетных двигателей и новых рецептур топлива удалось сократить активный участок траектории, когда работают двигатели первой и второй ступеней. Это позволяет обеспечить необнаружение пуска такой ракеты средствами предупреждения о ракетном нападении иностранных государств, а также не позволяет выдать целеуказание на иностранные средства противоракетной обороны", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Помимо того, новая двигательная установка, примененная в ракете, позволяет ей обходить сконцентрированные в северном полушарии системы ПРО через Южный полюс, "где траектория открыта для любого применения "Сармата".
Эксперт также отметил, что "Сармат" может быть оснащен гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", что делает любые, даже теоретические, способы противодействия бессмысленными. "Никакие вложения, никакие разработки системы ПРО в этом случае не помогут", — отметил он.
Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. На сегодняшний день завершены бросковые испытания ракеты. Они начались в декабре 2017 года. Как сообщалось, в 2020 году она должна начать поступать на вооружение. Ракета разрабатывается Центром им. Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. Для перехвата МБР "Сармат" необходимо не менее 500 американских противоракет, рассказал ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления74
Установлены отравители Скрипалей146
Россия готовит ответный удар по Украине302
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17368
Российский певец покончил с собой209
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение