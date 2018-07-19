Эксперт рассказал о неуязвимости ракеты «Сармат»

России Виктор Мураховский. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" благодаря новым технологиям является невидимой для любых систем предупреждения о ракетном нападении и поэтому неуязвимой для ПРО, рассказал военный эксперт, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии

"Благодаря новой конструкции ракетных двигателей и новых рецептур топлива удалось сократить активный участок траектории, когда работают двигатели первой и второй ступеней. Это позволяет обеспечить необнаружение пуска такой ракеты средствами предупреждения о ракетном нападении иностранных государств, а также не позволяет выдать целеуказание на иностранные средства противоракетной обороны", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Помимо того, новая двигательная установка, примененная в ракете, позволяет ей обходить сконцентрированные в северном полушарии системы ПРО через Южный полюс, "где траектория открыта для любого применения "Сармата".

Эксперт также отметил, что "Сармат" может быть оснащен гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", что делает любые, даже теоретические, способы противодействия бессмысленными. "Никакие вложения, никакие разработки системы ПРО в этом случае не помогут", — отметил он.

Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. На сегодняшний день завершены бросковые испытания ракеты. Они начались в декабре 2017 года. Как сообщалось, в 2020 году она должна начать поступать на вооружение. Ракета разрабатывается Центром им. Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".