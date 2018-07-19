Пуск «Кинжала» с МиГ-31 попал на видео

Минобороны показало видео пусков «Кинжала» с МиГ-31

Минобороны России опубликовало видео учебных пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31.

Телеканал НТВ опубликовал ролик, на котором показано как МиГ-31 взлетает с аэродрома и затем производит пуски. При этом истребитель сопровождал бомбардировщик Ту-22М3, который также нес на борту «Кинжал».

О наличии у России новейшей гиперзвуковой системы «Кинжал» президент Владимир Путин объявил в марте, в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Позднее в Минобороны рассказали, что на опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе рассказал, что принято решение испытать гиперзвуковые ракеты из состава новейшего авиационного комплекса «Кинжал» на новом носителе — дальнем сверхзвуковом ракетоносце Ту-22М3.

Напомним, ранее в четверг заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами «Кинжал», в начале июля провела совместные учения с самолетами Ту-22М3.