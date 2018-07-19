Работу лазера «Пересвет» показали на видео

Минобороны опубликовало видео работы боевого лазера "Пересвет". Технические характеристики устройства и цели, по которым оно применяется, по-прежнему засекречены.
— Космические войска России впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах — боевой лазерный комплекс. Поступившие в войска "Пересветы" развернуты в местах их дислокации, для несения боевого дежурства подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен, — рассказали в Минобороны РФ.
Расчеты боевых лазеров прошли подготовку в Академии космических войск имени Можайского в Санкт-Петербурге. Ежедневно операторы нового оружия получают теоретические знания в специально оборудованных классах, а затем отрабатывают практические действия на боевой технике.