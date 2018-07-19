Под Волгоградом прошли учения десантников

Под Волгоградом 600 десантников «захватили» берег Дона

Более 600 военнослужащих десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Волгоградской области , в рамках учений десантировались на полигон "Прудбой" Южного военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, десантники были подняты по тревоге и совершили 250-километровый марш. При этом на своем маршруте военные отработали отражение нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Десантники форсировали водную преграду на боевых машинах десанта БМД-2, захватили выгодный рубеж на берегу Дона и уничтожили пункты управления противника. Главное внимание было уделено отработке действий в тылу условного врага, организации наблюдательных постов, маскировки личного состава и военной техники, а также противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Учения продлятся до конца недели, в них задействовано около 60 единиц боевой и специальной техники.