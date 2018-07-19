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Под Волгоградом прошли учения десантников
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Под Волгоградом 600 десантников «захватили» берег Дона 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 600 военнослужащих десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, в рамках учений десантировались на полигон "Прудбой" Южного военного округа.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, десантники были подняты по тревоге и совершили 250-километровый марш. При этом на своем маршруте военные отработали отражение нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Десантники форсировали водную преграду на боевых машинах десанта БМД-2, захватили выгодный рубеж на берегу Дона и уничтожили пункты управления противника. Главное внимание было уделено отработке действий в тылу условного врага, организации наблюдательных постов, маскировки личного состава и военной техники, а также противодействию диверсионно-разведывательным группам.
Учения продлятся до конца недели, в них задействовано около 60 единиц боевой и специальной техники.
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