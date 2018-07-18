Украина начала выпуск боеприпасов по стандартам НАТО 

Инженеры работают над модернизацией процесса и увеличением объемов производства
Украина начала серийное производство боеприпасов для автоматического гранатомета по стандартам НАТО, об этом в своем микроблоге в Twitter написал президент страны Петр Порошенко.
Україна розпочала серійне виробництво боєприпасів за стандартнами НАТО. @ukroboronprom виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40. Інженери заводу вже працюють над тим, аби модернізувати технологічний процес та збільшити об’єми виробництва. #НоваАрмія pic.twitter.com/Z21wBkdRek— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2018 г.
По его словам, инженеры «Укроборонпром» уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. Ранее Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.