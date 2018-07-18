Украина начала выпуск боеприпасов по стандартам НАТО 

Україна розпочала серійне виробництво боєприпасів за стандартнами НАТО. @ukroboronprom виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40. Інженери заводу вже працюють над тим, аби модернізувати технологічний процес та збільшити об’єми виробництва. #НоваАрмія pic.twitter.com/Z21wBkdRek— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2018 г.