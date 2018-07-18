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Украина начала выпуск боеприпасов по стандартам НАТО
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Украина начала выпуск боеприпасов по стандартам НАТО 

BFM.RU 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Инженеры работают над модернизацией процесса и увеличением объемов производства
Украина начала серийное производство боеприпасов для автоматического гранатомета по стандартам НАТО, об этом в своем микроблоге в Twitter написал президент страны Петр Порошенко.
По его словам, инженеры «Укроборонпром» уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. Ранее Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.
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