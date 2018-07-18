Названы сроки завершения испытаний ТОС «Тосочка»

Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что испытания новейшей российской тяжелой огнеметной системы «Тосочка» будут завершены в ближайшие годы.
«Они (работы по созданию «Тосочки» — прим. ВЗГЛЯД) идут планово, и в ближайшие год-два, как мы только закончим все работы и получим паспорт экспортного облика, вы подробно узнаете об этих вооружениях», — сказал Лепин, передает РИА «Новости».
Огнеметную систему «Тосочка» впервые покажут на форуме «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа на базе «Патриот Экспо» и на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
В июле 2017 года генеральный конструктор предприятия-разработчика — НПО «Сплав» Николай Макаровец заявлял, что поставки системы «Тосочка», которая придет на смену «Солнцепеку», заложены в российскую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.