В России нашли способ закрыть морские границы

«В совокупности речь может идти [о количестве] до ста МиГ с "Кинжалами", что, в принципе, хватает для того, чтобы создать так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD) по всем нашим акваториям», — сказал специалист.

Эксперт пояснил, что десять МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот — такое же количество истребителей с «Кинжалами» сегодня несет опытно-боевое дежурство на черноморском направлении. При этом для прикрытия каждой из двух океанской акваторий, находящихся в ведении Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, потребуется в 3-4 раза больше таких самолетов.

Леонков напомнил, что «Кинжалами» также планируется оснащать бомбардировщики Ту-22МЗ, которые смогут нести порядка четырех таких ракет, однако эта машина предназначена для оперативного, а не быстрого, как в случае МиГ-31, реагирования, и поэтому базируется вдали от морских границ.

«Скорее всего, все Ту-22МЗ, стоящие сегодня на вооружении ВКС РФ, а это более 60 машин, получат возможность нести "Кинжалы", таким образом, мы решим вопрос универсальности данного самолета», — добавил он.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31, модернизированный до версии МиГ-31К.

Весной 2018 года десять МиГ-31К заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Всего, по данным из открытых источников, на вооружении и хранении ВС РФ находится более 250 самолетов МиГ-31 различных модификациях.