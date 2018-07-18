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«Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ 28 июля
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Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ 28 июля 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" войдет в состав российского флота накануне дня ВМФ, 28 июля, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
День ВМФ отмечается в России в 2018 году 29 июля.
"Двадцать восьмого июля, накануне проведения главного военно-морского парада, на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 29 июля фрегат "Адмирал Горшков" примет участие в параде. Корабль несколько дней назад прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота, в который также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск".
Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Он способен выполнять широкий круг задач в дальней морской зоне. Многие технические решения и отечественные технологии кораблестроения при строительстве фрегата "Адмирал Горшков" реализованы впервые. Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта.
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