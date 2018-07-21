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Украина получит от США $200 миллионов на оборону
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Украина получит от США 200 млн долларов на военную технику 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Reuters
США выделит 200 миллионов долларов Киеву на подготовку военнослужащих и закупку военной техники.
"Пентагон объявил о выделении Украине в рамках сотрудничества в области безопасности средств в размере 200 млн долларов на дополнительную подготовку [украинских военнослужащих], техники и предоставление консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины", — цитирует ТАСС официальное заявление пресс-службы министерства обороны США.
С учетом этой суммы США выделит Киеву порядка 1 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.
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