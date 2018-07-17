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Китайские военные перебросили в Россию военную технику
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Китайские военные перебросили в Россию военную технику 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Техника прибыла для участия в Международных армейских играх— 2018.
В Россию прибыли «Храбрецы» из Китая. Так называются бронемашины, которые вместе с другой техникой военные из Китая перебрасывают в нашу страну для участия в Армейских международных играх-2018. Турнир стартует через 10 дней.
Подготовка к турниру идет полным ходом. А китайцы даже, как убедился Алексей Казанников, освоили русский и уже отдают команды на великом и могучем.
В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» примут участие военнослужащие из России, Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана. Соревнования пройдут в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа.
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