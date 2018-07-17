Китайские военные перебросили в Россию военную технику

Техника прибыла для участия в Международных армейских играх— 2018.

Россию прибыли «Храбрецы» из Китая . Так называются бронемашины, которые вместе с другой техникой военные из Китая перебрасывают в нашу страну для участия в Армейских международных играх-2018. Турнир стартует через 10 дней.

Подготовка к турниру идет полным ходом. А китайцы даже, как убедился Алексей Казанников, освоили русский и уже отдают команды на великом и могучем.