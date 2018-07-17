В небе над Лондоном заметили Ан-178 

Недалеко от британской столицы открылся авиационно-космический салон Farnborough Airshow, который продлится до 22 июля.
Украинский многоцелевой транспортный самолет Ан-178, созданный на ГП «Антонов», совершил демонстрационный полет на открывшемся недалеко от Лондона международном авиационно-космическом салоне Farnborough Airshow.
По информации «Укроборонпром», Ан-178 является продолжением семейства региональных реактивных воздушных судов Ан-148/Ан-158.
В сообщении ведомстве говорится, что «высота полета Ан-178 — 12 км, дальность — 5500 км, максимальная скорость — 825 км/ч». Отмечается, что воздушное судно может «перевозить до 18 тонн груза, садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых».
Авиакосмический салон Farnborough Airshow продлится до 22 июля. ГП «Антонов» представит на нем целый ряд современных программ, а также анонсирует проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 под названием Ан-1X8 NEXT.
Ранее новый директор концерна «Антонов» Александр Донец заявил, что слухи о закрытии предприятия преждевременны. По словам Донца, завод намерен производить до 5-6, а в перспективе и до 10 военно-транспортных самолетов Ан-178, которые востребованы у некоторых кавказских и ближневосточных государств.