«Курганец-25» захотели проверить в деле

Ростех: боевые машины пехоты «Курганец-25» требуется проверить в деле

Первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы "Курганец-25" будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"В 2019 году планируется начало поставок первых машин "Курганец-25" для опытно-промышленной эксплуатации. На текущий момент это уже зрелая платформа, требуется проверить ее в деле, отработать вопросы эксплуатации и, если потребуется, доработать с учетом полученных результатов. Рассчитываем, что в 2021 году машина будет полностью готова к поставкам в войска", — сказали в пресс-службе.

В апреле 2017 года Юрий Борисов , занимавший тогда пост замминистра обороны РФ , сообщил, что серийное производство "Курганца" начнется в 2021 году.