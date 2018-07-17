Для танков создали «плащ-невидимку»

Ростех создал «покрытие-хамелеон» для маскировки солдат и боевой техники

Ростех создал покрытия для боевой техники, которые, как хамелеон, мимикрируют, под цвет окружающей среды, первый образец — "шлем-невидимка" в скором времени будет представлен на одной из выставок, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов

"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок", — сказал Чемезов.

По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий.