Для танков создали «плащ-невидимку»

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Ростех создал «покрытие-хамелеон» для маскировки солдат и боевой техники 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ростех создал покрытия для боевой техники, которые, как хамелеон, мимикрируют, под цвет окружающей среды, первый образец — "шлем-невидимка" в скором времени будет представлен на одной из выставок, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок", — сказал Чемезов.
По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий.
"Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику", — добавил глава Ростеха.
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