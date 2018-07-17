В Сирии атаковали российскую авиабазу

Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Неизвестные летательные беспилотные аппараты атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии . Об этом сообщает в понедельник Telegram-канала Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По словам местных жителей, в районе базы была слышна работа систем противовоздушной обороны.

Российские системы ПВО неоднократно уничтожали дроны, которые пытались атаковать авиабазу. В последний раз это случилось в сирийской Латакии 1 июля. Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал.

В конце апреля российские военные также отразили нападение БПЛА с гранатами.