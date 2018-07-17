Сирийские боевики напали на российскую авиабазу

Неизвестные летательные беспилотные аппараты атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает в понедельник Telegram-канала Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
По словам местных жителей, в районе базы была слышна работа систем противовоздушной обороны.
Российские системы ПВО неоднократно уничтожали дроны, которые пытались атаковать авиабазу. В последний раз это случилось в сирийской Латакии 1 июля. Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал.
В конце апреля российские военные также отразили нападение БПЛА с гранатами.
С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой Воздушно-космических сил РФ в Сирии. С осени того же года российские силы наносят удары по боевикам по просьбе правительственных сил республики.