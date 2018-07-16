Македония усмотрела связь с Россией греческих противников вступления страны в НАТО

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что пророссийские бизнесмены пытаются остановить присоединение страны к НАТО , «проплатив протесты» и насильственные акции.

Правительство балканской страны получило несколько сообщений о том, что некие «греческие бизнесмены», которые «симпатизируют российскому делу», заплатили македонцам сумму от 13 тыс. до 21 тыс. долларов, сообщает BuzzFeed.

Деньги направлены на «совершение актов насилия» в преддверии решающего референдума по НАТО, который состоится в конце года, заявил Заев.

Премьер отказался сказать, кто стоит за подобными действиями, ссылаясь на то, что идет расследование. По его словам, полиция узнала о подкупах граждан страны после задержания нескольких участников акций протеста возле парламента.

«Российские представители, которые были здесь, а также те, кто находится в Москве , не скрывают, что они против нашей интеграции в НАТО», — добавил Заев.

По его словам, некоторые из них связаны со СМИ. Отдельные представители России «поощряют молодежь протестовать перед парламентом, атаковать полицейских», утверждает глава кабмина. Он добавил, что это «очень очевидно».