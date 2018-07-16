Македония усмотрела связь с Россией греческих противников вступления страны в НАТО 

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что пророссийские бизнесмены пытаются остановить присоединение страны к НАТО, «проплатив протесты» и насильственные акции.
Правительство балканской страны получило несколько сообщений о том, что некие «греческие бизнесмены», которые «симпатизируют российскому делу», заплатили македонцам сумму от 13 тыс. до 21 тыс. долларов, сообщает BuzzFeed.
Деньги направлены на «совершение актов насилия» в преддверии решающего референдума по НАТО, который состоится в конце года, заявил Заев.
Премьер отказался сказать, кто стоит за подобными действиями, ссылаясь на то, что идет расследование. По его словам, полиция узнала о подкупах граждан страны после задержания нескольких участников акций протеста возле парламента.
«Российские представители, которые были здесь, а также те, кто находится в Москве, не скрывают, что они против нашей интеграции в НАТО», — добавил Заев.
По его словам, некоторые из них связаны со СМИ. Отдельные представители России «поощряют молодежь протестовать перед парламентом, атаковать полицейских», утверждает глава кабмина. Он добавил, что это «очень очевидно».
Ранее НАТО пригласило Македонию начать переговоры о вступлении в альянс. При этом Афины выдвинули Скопье ультиматум по членству в НАТО.