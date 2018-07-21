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Лётчики Балтфлота отработали элементы воздушного боя
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Лётчики Балтийского флота в ходе тренировки отработали элементы воздушного боя 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лётчики Балтийского флота России во время плановой тренировки в Калининградской области отработали элементы воздушного боя на самолётах Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Лётчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота в ходе плановой тренировки в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолётах Су-27», — заявили в пресс-службе.
Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа, а также учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей.
По сценарию тренировки, лётчики «отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром».
В тренировке были задействованы более десяти самолётов морской авиации флота.
Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота передавал, что ракетчики ЧФ проводят плановые тренировки по уничтожению морских целей.
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