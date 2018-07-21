Лётчики Балтфлота отработали элементы воздушного боя

Лётчики Балтийского флота в ходе тренировки отработали элементы воздушного боя

Лётчики Балтийского флота России во время плановой тренировки в Калининградской области отработали элементы воздушного боя на самолётах Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Лётчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота в ходе плановой тренировки в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолётах Су-27», — заявили в пресс-службе.

Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа, а также учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей.

По сценарию тренировки, лётчики «отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром».

В тренировке были задействованы более десяти самолётов морской авиации флота.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота передавал, что ракетчики ЧФ проводят плановые тренировки по уничтожению морских целей.