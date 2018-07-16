В Румынии разбился военный самолет

Румынский военный самолет IAR-99 oim потерпел катастрофу в понедельник в уезде Бакэу (восток страны). Об этом сообщил телеканал Antena 3.
По словам министра национальной обороны Михая Фифора, двум пилотам удалось катапультироваться, ведутся их поиски. Самолет упал неподалеку от базы ВВС 96 во время тренировочного полета, сообщил глава военного ведомства.
Военный самолет IAR 99 oim производится на авиазаводе в Крайове и используется румынскими военными летчиками для тренировок. В настоящее время на вооружении ВВС Румынии состоит 21 такой самолет. Согласно планам командования, IAR 99 будут модернизированы с тем, чтобы использоваться для тренировок пилотов самолетов F-16.