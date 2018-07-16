В Румынии разбился военный самолет

СМИ: в Румынии разбился военный тренировочный самолет

Румынский военный самолет IAR-99 oim потерпел катастрофу в понедельник в уезде Бакэу (восток страны). Об этом сообщил телеканал Antena 3.

По словам министра национальной обороны Михая Фифора, двум пилотам удалось катапультироваться, ведутся их поиски. Самолет упал неподалеку от базы ВВС 96 во время тренировочного полета, сообщил глава военного ведомства