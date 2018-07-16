Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178

Украина показывает на международном авиасалоне новый транспортный Ан-178

Украина демонстрирует на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow-2018 в Великобритании новый транспортный самолёт Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«В этом году в небе Великобритании ГП «Антонов» совершит демонстрационный полёт военно-транспортного самолёта Ан-178», — говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты и посетители экспозиции смогут ознакомиться и с другими проектами украинского авиапрома, в частности, военно-транспортным Ан-188 и морским патрульным Ан-148МП.

Farnborough Airshow-2018 проходит в пригороде Лондона с 16 по 22 июля.