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Россия вернула из Сирии два Ми-8АМТШ
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Росию 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области.
Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской арабской республике.
Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации.
Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций.
Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.
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