Появилось фото секретного «горного танка» Китая

Секретный «горный танк» КНР поступит на вооружение морской пехоты

Китайский танк нового поколения впервые замечен в новом камуфляже, используемом на технике морской пехоты ВМФ КНР . Речь идет о боевой машине среднего класса, которая, как считали ранее военные эксперты, предназначалась для использования в горных районах страны.

Новый китайский танк, ранее считавшийся "горным", заметили в камуфляже морской пехоты КНР. Фото: https://t.co/9coVk4qVAM pic.twitter.com/gu31CGATuG— Komandante (@KomandanteS17) 16 июля 2018 г.

Их предположения подтверждали фотографии испытаний, сделанные в труднопроходимых районах Тибета. Поэтому неудивительно, что в различных источниках новинку китайского ВПК поспешили окрестить "горным танком".

Несмотря на то, что первые данные о существовании этой машины просочились в Сеть еще в 2012 году, многое, что касается ее, до сих пор засекречено. Не известно даже, как она называется. Появившееся относительно недавно обозначение ZTQ-15 — предположительное и не подтверждено официально. Долгое время этот танк относили к классу легких, но в настоящее время появилось мнение, что он весит около 35 тонн. То есть, практически столько же, сколько средний Тип 59.

Машина вооружена 105-мм пушкой, способной применять подкалиберный снаряд с бронепробиваемостью более 500 мм. Имеется возможность запуска через ствол управляемой противотанковой ракеты. С орудием спарен 7,62-мм пулемет. На башне имеется совмещенная установка 12,7-мм крупнокалиберного пулемета и 35-мм автоматического гранатомета.

Экипаж танка снабжен современной системой управления огнем с тепловизорами и датчиками условий стрельбы. Подобное оборудование имеется на основном боевом Тип 99А.

Бронирование усилено динамической защитой и противокумулятивными решетчатыми экранами. Считается, что оно вполне может защитить от снарядов малокалиберных пушек и самых распространенных реактивных гранат.

Шасси — шестиопорное, с изменяемой гидропневматической подвеской. Как предполагается, мощность двигателя составляет 1000 л.с., что позволяет развивать скорость более 70 км/ч.

В настоящее время на базе "горного танка" создан экспортный VT5, активно демонстрируемый на различных выставках.

Военные эксперты отмечают, что наряду с ZTQ-15 китайские морпехи продолжают эксплуатировать мизерное количество Тип 63А и "глиссерные" ZTD05, но первые уже устарели, а вторые являются очень специфичными машинами. Они способны на относительно большой скорости (25 км/ч) подойти к побережью, захватить плацдарм, но в силу своей громоздкости и относительно тонкой брони развивать наступление вглубь им будет проблематично. Для этого, как раз и задействуют "горные танки", которые более мобильны, чем пятидесятитонные Тип 99А.