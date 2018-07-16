На Су-57 опробуют беспилотные системы

На Су-57 испытали системы истребителя шестого поколения

На российском перспективном истребителе Су-57 испытываются отдельные системы боевого самолета шестого поколения.

— Беспилотный вариант Су-57 создавать не планируется, но на нем испытываются отдельные системы истребителя шестого поколения, который в базовом варианте будет беспилотным и лишь опционально пилотируемым, — рассказал ТАСС источник в авиационной промышленности.

Он пояснил, что речь идет об аппаратуре управления самолетом и его оружием, навигационном оборудовании.

Объединенной авиастроительной корпорации , в чьем ведении находятся работы по Су-57 и другие перспективные проекты, не стали комментировать эту информацию.

Впервые о создании российского истребителя шестого поколения в 2016 году сообщил Дмитрий Рогозин — на тот момент вице-премьер, курировавший ОПК. Он рассказал, что КБ Сухого представило задельные работы по этой теме.

Согласно принятой классификации самолет шестого поколения должен обладать искусственным интеллектом и радиофотонным радаром, иметь возможность выполнять боевые задачи без участия человека, развивать гиперзвуковую скорость, выходить в ближний космос и использовать оружие на новых физических принципах.