На Су-57 опробуют беспилотные системы

На российском перспективном истребителе Су-57 испытываются отдельные системы боевого самолета шестого поколения.
— Беспилотный вариант Су-57 создавать не планируется, но на нем испытываются отдельные системы истребителя шестого поколения, который в базовом варианте будет беспилотным и лишь опционально пилотируемым, — рассказал ТАСС источник в авиационной промышленности.
Он пояснил, что речь идет об аппаратуре управления самолетом и его оружием, навигационном оборудовании.
В Объединенной авиастроительной корпорации, в чьем ведении находятся работы по Су-57 и другие перспективные проекты, не стали комментировать эту информацию.
Впервые о создании российского истребителя шестого поколения в 2016 году сообщил Дмитрий Рогозин — на тот момент вице-премьер, курировавший ОПК. Он рассказал, что КБ Сухого представило задельные работы по этой теме.
Согласно принятой классификации самолет шестого поколения должен обладать искусственным интеллектом и радиофотонным радаром, иметь возможность выполнять боевые задачи без участия человека, развивать гиперзвуковую скорость, выходить в ближний космос и использовать оружие на новых физических принципах.
О применении технологий шестого поколения в Су-57 рассказывали и представители Объединенной приборостроительной корпорации, создающей электронику для боевой авиации завтрашнего дня. Особенностью бортовой аппаратуры истребителя шестого поколения будет взаимозамещение функций. Частично этот принцип реализован в истребителе пятого поколения, радар которого, к примеру, может работать в режиме радиоразведки, а комплекс РЭБ — вести наблюдение за целями.