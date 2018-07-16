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Песков рассказал о новом российском оружии
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Новое российское оружие «забетонирует» ядерный паритет — в Кремле рассказали о противодействии угрозам НАТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская Федерация принимает все необходимые меры для обеспечения равенства со странами НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему ядерного паритета России и стран-членов НАТО. Как он заявил, РФ принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить равенство сторон.
По словам Пескова, военно-промышленный комплекс России реагирует на угрозы, исходящие от НАТО. Равнозначное положение стран обеспечивается за счет изобретения новых систем вооружения, призванных «забетонировать» его.
«Ядерный паритет это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность», — заявил пресс-секретарь в интервью RT.
Как подчеркнул Песков, Вооруженные Силы России принимают меры «на фоне угроз, проистекающих от альянса НАТО».
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в решениях, которые принимает Североатлантический Альянс, «до сих пор чувствуются отголоски холодной войны». Министр подчеркнул, что от этого давно пора отказаться.
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