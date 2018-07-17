Китайские танки прибыли в Подмосковье

17 июля 2018 г. В подмосковное Алабино прибыл эшелон с военной техникой из Китая для участия в Танковом биатлоне

В составе эшелона — платформы с четырьмя танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами.

17 июля в подмосковное Алабино, преодолев более шести тысяч километров от приграничной железнодорожной станции Забайкальск , прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2018.

В составе эшелона — платформы с четырьмя танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами.

На всем пути следования по территории Российской Федерации эшелон совместно сопровождают российский и китайский караулы.

Этим же эшелоном прибывает передовая группа в составе механиков-водителей танков, инженерно-технических работников команды НОАК, принимающей участие в Танковом биатлоне.

В парке Таманской дивизии для китайской техники подготовлены боксы для хранения и обслуживания танков, а также специальные хранилища для материально-технического имущества. Остальные члены китайской команды прибудут до 23 июля для участия в жеребьевке заездов конкурса.

Все участники соревнований из 23 стран будут размещены на территории Таманской дивизии, где для них подготовлены комфортабельные места для проживания, столовая и другие объекты культурного и бытового обеспечения.

Конкурс «Танковый биатлон» пройдет с 28 июля по 11 августа на полигоне Алабино.