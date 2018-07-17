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Китайские танки прибыли в Подмосковье
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17 июля 2018 г. В подмосковное Алабино прибыл эшелон с военной техникой из Китая для участия в Танковом биатлоне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В составе эшелона — платформы с четырьмя танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами.
17 июля в подмосковное Алабино, преодолев более шести тысяч километров от приграничной железнодорожной станции Забайкальск, прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2018.
В составе эшелона — платформы с четырьмя танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами.
На всем пути следования по территории Российской Федерации эшелон совместно сопровождают российский и китайский караулы.
Этим же эшелоном прибывает передовая группа в составе механиков-водителей танков, инженерно-технических работников команды НОАК, принимающей участие в Танковом биатлоне.
В парке Таманской дивизии для китайской техники подготовлены боксы для хранения и обслуживания танков, а также специальные хранилища для материально-технического имущества. Остальные члены китайской команды прибудут до 23 июля для участия в жеребьевке заездов конкурса.
Все участники соревнований из 23 стран будут размещены на территории Таманской дивизии, где для них подготовлены комфортабельные места для проживания, столовая и другие объекты культурного и бытового обеспечения.
Конкурс «Танковый биатлон» пройдет с 28 июля по 11 августа на полигоне Алабино.
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