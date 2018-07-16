Сокращению числа призывников нашли объяснение

Эксперт объяснил причины сокращения призыва в российскую армию

Весенний призыв завершился 15 июля, по его итогам служить в армию отправилось около 130 тысяч призывников, в прошлую (осеннюю) призывную кампанию ВС РФ пополнило 134 тысячи новобранцев.

"Планомерное сокращение числа призывников связано с поступлением современных вооружений в российскую армию. По мере усложнения военной техники, обслуживать её могут только профессионалы, увеличивается число контрактников и это объективный показатель развития российской армии", — сказал Коротченко.

При этом эксперт отметил, что служба по призыву в обозримой перспективе сохранится наряду с набором по контракту.