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F-35 подешевел
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F-35 подешевел 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
США снижают стоимость истребителя F-35 для обеспечения большего количества заказов за рубежом и внутри страны; вместо 94 млн долларов в феврале 2017 года теперь самолет стоит 89 млн долларов, и по этой цене Пентагон предварительно договорился закупить 141 машину.
Источники утверждают, что США заключили предварительную сделку по покупке 141 истребителя F-35 от Lockheed Martin на 13 млрд долларов. Власти стремятся расчистить путь для более крупной многолетней покупки, целью является снижение цены к 2020 году до 80 млн долларов, пишет Reuters.
Сейчас самолет стоит 89 млн долларов, таким образом его цена снижена за полтора года на 6%.
Снижение стоимости самой дорогой в мире оборонной программы имеет решающее значение для обеспечения большего количества заказов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, сообщают источники.
Lockheed Martin собирается в 2018 году продать 91 самолет, а производитель самолетов собирается к 2023 году производить до 160 самолетов в год.
F-35 — самый дорогостоящий самолет в истории: полный цикл разработки обошелся Пентагону в 1,3 трлн долларов с учетом инфляции, а стоимость одного F-35 составляет 159 млн долларов. Как уже неоднократно отмечали наблюдатели, американский F-35 «погряз в проблемах».
Между тем, программу истребителей F-35 многократно критиковали. Так, главное контрольно-бюджетное управление США обнаружило почти 1 тыс. «явных недоработок» в проекте самолета.
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