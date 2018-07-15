Украинские военные признали бесполезность «Оплота»

Бывший украинский военный Алексей Бобовников, ранее руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот".
По словам Бобовникова, фактическая мощность завода, производящего "Оплоты", составляет всего десять танков в год. Таким образом, чтобы обеспечить одну танковую бригаду необходимой сотней машин, Киеву понадобится десять лет.
"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют", — признался Бобовников в интервью телеканалу "Эспресо TV".
Он также добавил, что "Оплоты" не являются танками следующего поколения и "не перспективны".
"Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк… Т-94", — добавил Бобовников.
Ранее украинские танкисты заняли последнее место во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии. По словам одного из участников украинской команды, новые танки Т-84 "Оплот" сломались в первый же день состязаний.