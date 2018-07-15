Ещё
Украинские военные признали бесполезность «Оплота»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине признали бесполезность танков «Оплот» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский военный Алексей Бобовников, ранее руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот".
По словам Бобовникова, фактическая мощность завода, производящего "Оплоты", составляет всего десять танков в год. Таким образом, чтобы обеспечить одну танковую бригаду необходимой сотней машин, Киеву понадобится десять лет.
"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют", — признался Бобовников в интервью телеканалу "Эспресо TV".
Он также добавил, что "Оплоты" не являются танками следующего поколения и "не перспективны".
"Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк… Т-94", — добавил Бобовников.
Ранее украинские танкисты заняли последнее место во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии. По словам одного из участников украинской команды, новые танки Т-84 "Оплот" сломались в первый же день состязаний.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии45  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник224
Украинец умер после драки с россиянином в Турции71
«Будут воровать в два раза больше»432
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ250
Россиян напугали снижением пенсий без реформы186
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:22
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение