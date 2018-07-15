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Израиль сбил российский беспилотник
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Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Израиль 11 июля у Голанских высот уничтожил российский беспилотник «Форпост», который проводил разведку позиций боевиков.
Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, напоминая, что этот БПЛА является лицензионной копией израильского беспилотника Searcher.
Беспилотник был уничтожен 11 июля ракетой системы ПРО MIM-104 Patriot. БПЛА, как утверждалось, пересек буферную зону сирийско-израильской границы.
«Военный осведомитель» сообщает, что беспилотник принадлежал ВКС России и упал в нескольких десятках километров от Голанских высот.
Уничтожение этого беспилотника попало на видео, опубликованное на этой неделе.
При этом утверждалось, что беспилотник принадлежал Сирии.
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