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На миноносце «Беспокойный» откроют музей
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На миноносце «Беспокойный» накануне главного парада откроют музей 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Lord Mountbatten/ Wikimedia.org
На эскадренном миноносце "Беспокойный" откроют музей. Он будет частью военно-исторического парка ЗВО в Кронштадте. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, музей откроется в преддверии Главного военно-морского парада ВМФ России.
Миноносец уже подготовили под музей. Он будет теперь находиться на вечной стоянке в Кронштадте. Для этого с корабля сняли все подводные части, гребные валы. Не будет на миноносце и постоянного экипажа.
Музей сделали таким образом, чтоб как можно полнее познакомить посетителей с жизнью военных моряков на боевом корабле, а также самим его устройством. Все это можно будет увидеть на верхней палубе. На "Беспокойном" будут проводиться экскурсии, встречи школьников, молодых людей с ветеранами флота. Здесь откроют и особый зал, посвященный истории миноносца.
Торжественно откроют музей накануне Главного военно-морского парада — 21 июля. Это сделают командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов и ветераны ВМФ России.
"Беспокойный" — пятнадцатый эскадренный миноносец проекта 956 "Сарыч". Поставлен на вооружение флота 11 февраля 1992 года. Автономность плавания — тридцать суток, экипаж — 296 человек. На вооружении стояло артиллерийское, зенитно-артиллерийское вооружение, ракеты, противолодочное и минно-торпедное оружие. На борту базировался и один вертолет.
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