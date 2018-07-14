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Маас усомнился в эффективности увеличения странами НАТО расходов на оборону
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Маас усомнился в эффективности увеличения странами НАТО расходов на оборону 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что увеличение странами НАТО расходов на оборону до 4% от ВВП не сделает мир безопаснее.
"Мы знаем, что свобода и безопасность не даются даром. Но четыре процента на военные расходы не сделали бы наш мир более безопасным. Вместо этого нам крайне необходимо вновь проявить большее уважение к правилам и международному порядку", — написал Маас в Twitter.
Wir wissen, dass Frieden und Sicherheit nicht umsonst zu haben sind. Aber: Vier Prozent für Verteidigungsausgaben würden unsere Welt nicht sicherer machen. Stattdessen brauchen wir dringend wieder mehr Respekt für Regeln und die internationale Ordnung. #Trump #NATO
— Heiko Maas (@HeikoMaas) 14 июля 2018 г.
Саммит НАТО в Брюсселе прошел 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
В ходе саммита Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в НАТО 2% от ВВП уже к концу этого года, а в перспективе — до 4% от ВВП.
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