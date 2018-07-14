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Украина получит вертолеты за полмиллиарда евро
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Украинские силовики получат 55 французских вертолетов за полмиллиарда евро 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Украины и французская компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной службы и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.
Соглашение на сумму 555 миллионов евро подписано в доме правительства в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Согласно документу, на Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Французская сторона также взяла обязательство предоставить техническую поддержку и обучить пилотов и обслуживающий персонал.
Отмечается, что вертолеты будут использоваться для обеспечения общественного порядка, антитеррористических мероприятий, охраны государственной границы, воздушной разведки, охраны особо важных объектов, аэромедицинской эвакуации, доставки оперативных групп реагирования и спасателей, проведения поисково-спасательных работ и тушения пожаров.
Часть средств в форме среднесрочных кредитов предоставит пул французских банков, а также казначейство Франции.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поведал, что Украина может вернуть контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей страны, не прибегая к помощи военнослужащих и миротворцев ООН с помощью двух тысяч силовиков. По его мнению, территорию под контроль Киева следует возвращать поэтапно — формированием переходной администрации.
«План называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все"», — рассказал Аваков.
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