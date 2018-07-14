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«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
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«Чудовищная мощь из России»: американцы протестировали пулю Полева 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Любители огнестрельного оружия из США Дэни и Джефф тестируют различные боеприпасы. Недавно к ним в руки попала пули Полева-6 Магнум для гладкоствольного оружия 12-го калибра из России.
Обзор американцы начали с внимательного осмотра российского патрона и его составляющих. Они отметили, что боеприпас имеет пять компонентов: хвостовик-стабилизатор, две части пластмассового контейнера, свинцовая пуля и пыж.
Потом американцы отправились на полигон, чтобы опробовать пулю Полева в деле.
«Очень тяжелая пуля, она весит 35 грамм», — сказал Дэни.
Первым испытанием для боеприпаса стала пачка газет. Американцы отметили, что расстояние от стрелка до цели составляет 9,144 метров.
«Вот это отдача. Пуля из России обладает фантастической мощностью», — заявил любитель огнестрельного оружия из Соединенных Штатов, сделав первый выстрел.
Не имея при себе никаких измерительных приборов, диаметр входного отверстия они измеряли в пальцах.
«Входное отверстие огромное. В него влезет два, нет, три пальца», — отметил Джефф.
Вторая цель, которую поразила пуля Полева, стал баллистический гель. Американцы заявили, что боеприпас из России имеет высокую точность и отличную стабильность.
«Это чудовищная мощь из России!», — сказал американец.
Далее любители огнестрельного оружия сделали серию выстрелов по импровизированным мишеням, после чего заявили, что остались довольны пулей Полева. Они отметили, что у нее высокое останавливающее действие. Боеприпас из России, по их мнению, прекрасно подходит для охоты на большого зверя.
Во время своего обзора американцы замерили скорость пули, она составила 422 метров в секунду. Джефф и Дэни заявили, это для такого калибра — это впечатляющий результат.
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