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ХАМАС выпустил 17 ракет по Израилю
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ХАМАС выпустил 17 ракет по Израилю во время бомбардировок Газы 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
Израильская авиация атаковала в ночь на субботу в секторе Газа объекты палестинских боевиков, которые отреагировали ракетными обстрелами южных районов еврейского государства, сообщили военные.
Они насчитали 17 ракет, выпущенных с территории анклава, пять из них были сбиты установками ПРО "Железный купол".
"Сегодня ночью боевые самолеты атаковали наступательный террористический туннель на юге сектора Газа, а также несколько террористических объектов в военных комплексах по всему анклаву, включая инфраструктуру для подготовки поджогов и тренировочный лагерь террористической организации ХАМАС", — написала армейская пресс-служба.
"Во время налета было зафиксировано приблизительно 17 пусков из сектора Газа в направлении Израиля. Пять из них были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", — говорится в сообщении.
Информации о наличии пострадавших с обеих сторон пока не поступало.
Бомбардировки сектора Газа военные назвали ответом на вчерашние палестинские беспорядки, а также продолжающиеся запуски через границу воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими веществами.
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