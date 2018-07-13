Украина насчитала 33 сбитых «вражеских» беспилотника

Украинские воздушные границы надежно защищены, поскольку круглосуточно на боевом дежурстве находится более 2,5 тысячи специалистов зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины , сообщает газета «Народна Армія».

«За все время боевых действий на Донбассе [специалистs зенитных ракетных войск] уничтожили 33 вражеских беспилотника, большинство из которых — высокотехнологичные дорогостоящие БПЛА российского производства "Орлан-10"», — пишет центральный печатный орган Минобороны Украины.

Отмечается, что для военных отремонтировано 70 процентов зенитных ракетных комплексов С-300П. Также идет программа глубокой модернизации комплексов «Бук-М1», для которых Украина планирует запустить производство ракет 9М38М1 с улучшенными характеристиками.

Одно из основных назначений аппарата «Орлан-10» заключается в содействии радиоподавлению. Три-четыре беспилотника, способные нести по шесть килограммов нагрузки, управляются из одного «КамАЗ-5350»: один дрон выступает в качестве ретранслятора, тогда как остальные участвуют в создании радиопомех.