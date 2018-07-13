Морской тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» вернулся из полигонов Баренцева моря

Экипаж корабля отработал обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением гранатометания, а также организацию защиты от последствий применения оружия массового поражения.

Экипаж морского тральщика «Владимир Гуманенко» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил боевые упражнения в полигонах Баренцева моря.

Боевые расчёты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному летательному аппарату, а также выполнили комплекс артиллерийских стрельб по мишенной позиции, имитирующей боевой корабль условного противника.

Также было выполнено боевое упражнение по уничтожению плавающих мин.

Кроме совершенствования навыков применения артиллерийского вооружения экипаж тральщика отработал отдельные элементы второй курсовой задачи, в том числе: обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств по различным вводным и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.

Помимо этого, экипажем морского тральщика «Владимир Гуманенко» решались задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами через минное заграждение.

После успешного выполнения учебно-боевых задач в море тральщик прибыл в постоянный пункт базирования.