Япония и Корея подняли истребители ради самолетов РФ

Япония и Корея подняли истребители ради российских самолетов

Как сообщили в ведомстве, ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали многоцелевые истребители Су-35C.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», — указали в Минобороны.

В министерстве добавили, что летчики Дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.