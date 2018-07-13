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Япония и Корея подняли истребители ради самолетов РФ
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Япония и Корея подняли истребители ради российских самолетов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: AiirSource Military / YouTube
Истребители Южной Кореи и Японии были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в пятницу, 13 июля, в Минобороны России, передает ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали многоцелевые истребители Су-35C.
«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», — указали в Минобороны.
В министерстве добавили, что летчики Дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.
Минобороны регулярно отчитывается о плановых маневрах, а также о перехвате военных самолетов других стран, которые совершают полеты вдоль российских границ. В конце июня сообщалось, что Воздушно-космические силы России за неделю зафиксировали у границ 20 иностранных самолетов-разведчиков.
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