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Результаты испытания F-35 признали поддельными
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СМИ рассказали об искажении результатов испытания в пользу истребителя F-35 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Во время долгожданного в США конкурсного испытания между истребителем F-35 и штурмовиком A-10, его результаты могут быть подделаны в пользу F-35, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источник.
В материале отмечается, что 11 июля в США в Калифорнии и Аризоне по плану проводилось испытательное состязание между малозаметным истребителем F-35 и штурмовиком A-10, которое бы показало, какой из них лучше.
Один из источников сообщил, что в соревновании искажают результаты в пользу F-35, который, в отличие от A-10, все еще находится в производстве и поддерживает тысячи американских рабочих мест.
«Они проводят тайное и быстрое испытание на существующих тренировочных полигонах, создавая нереалистичные сценарии, которые предполагают неосведомленность и инертную силу противника, а также написание базовых правил испытаний, которые выставляют F-35 в хорошем свете», — рассказал бывший морской офицер, работающий аналитиком в Вашингтоне Дэн Гразье, у которого есть копия плана тестирования двух военных самолетов.
Как рассказывает Daily Beast, целью конкурса было определить, может ли высокотехнологичный F-35, фаворит оборонной промышленности и военно-воздушных сил (ВВС) США, соответствовать проверенной способности штурмовика A-10. Идея проведения такого соревнования появлялась еще в 2013 году, когда ВВС настаивали на вложениях в новые F-35.
Сторонники F-35 надеются, что испытание прекратит затяжные сомнения в пригодности сверхзвукового истребителя. Отмечается, что штурмовик A-10 был принят на вооружение в 1970-х годах, а F-35 является новейшим истребителем пятого поколения.
Согласно плану ВВС, истребители F-15 и F-16 взяли бы на себя миссию A-10 до тех пор, пока F-35 не будет полностью готов к бою в начале 2020-х годов. Но эти самолеты, в отличие от A-10, не были предназначены для самых опасных миссий авиации, где пилоты могут столкнуться с огнем противника. Издание поясняет: А-10, напротив, сильно бронированный, очень маневренный штурмовик, который оснащен уникальной 30-миллиметровой пушкой для пробивания брони танков противника.
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