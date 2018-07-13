НАТО уличили в применении обедненного урана

НАТО при бомбардировках Ливии использовала оружие с обедненным ураном

НАТО в ходе бомбардировок Ливии в 2011 году использовала оружие с обедненным ураном, говорится в докладе, переданном правительству национального согласия в Триполи группой ливийских ученых-ядерщиков.

Как заявил РИА Новости советник ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки, "официальный доклад, доказывающий применение коалицией боеприпасов с обедненным ураном, был передан в правительство в четверг".

"Мы провели исследование на одной из штаб-квартир ливийской армии, которая подверглась бомбардировке со стороны НАТО. Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность — результат применения НАТО ракет с обедненным ураном", — заявил РИА Новости Нури ад-Друки.

Он заявил, что со своими коллегами намерен обратиться в МАГАТЭ и другие международные организации за помощью в проведении тщательных исследований присутствия объединенного урана и в других районах Ливии, подвергшихся бомбардировкам западной коалиции.

Природный уран состоит из изотопов, главный из которых — U-238, также в нем есть изотоп U-235. Уран, оставшийся после выделения из урановой руды изотопа U-235, называется обедненным. Его используют в том числе в медицинской и военной промышленности. Существуют свидетельства способности этого отхода ядерного производства провоцировать рак и другие тяжелые заболевания.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи , которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшей возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса.

ЕС. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.