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Индия отказалась жертвовать сделкой по С-400
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Индия намерена продолжать переговоры с Россией по С-400 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Переговоры Индии и России о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" продолжатся, несмотря на давление со стороны США, сообщает издание Tribune со ссылкой на министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман.
Как сообщалось ранее, после согласования в мае поставок РФ в Индию зенитных комплексов С-400 на 6 миллиардов долларов Вашингтон выражал недовольство оборонным сотрудничеством Москвы и Дели и предупреждал, что закупки Индией российских вооружений могут повлечь за собой введение санкций против этой страны.
"Мы сказали делегации конгресса США, что это закон США, а не закон ООН", — сообщила она на пресс-конференции. Когда журналисты спросили министра, значит ли это, что американский закон не распространяется на Индию, она ответила: "Конечно, нет".
Как сообщает Tribune, Ситхараман отметила, что переговоры по сделке находятся на финальной стадии. По ее словам, индийская сторона сообщила американской, что она имеет долгие отношения с Россией и продолжит развивать их.
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