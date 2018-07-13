В Минобороны нашли замену «Армате»

На смену самому современному танку придут боевые машины на «новых физических принципах». Роботизированные образцы бронетехники появятся примерно через 15 лет

Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, его должны сменить боевые машины на новых физических принципах. Об этом сказал ТАСС бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев

По его мнению, смена поколений произойдет при благоприятном развитии науки, конструкторской мысли и финансировании. При этом роботизированные образцы бронетехники появятся еще раньше: примерно через 10-15 лет.

— В случае с сухопутной техникой, наверное, речь может идти о новых принципах поддержания боевой машины. Если сейчас главный движущий механизм — гусеница или колесо, наверное, в будущем машины будут каким-то иным образом передвигаться. Я думаю, что в этом будет главный отличительный принцип. Поскольку речь идет о горизонте 30 лет, наверное, многое может измениться. Даже те, кто об этом говорят, не до конца представляют, как это будет выглядеть.

— Сколько лет требуется для создания принципиально нового танка?

— Тут безумно много причин. Взять ту же «Армату». Первые проработки танков нового поколения пошли еще в 80-е годы. Советского Союза не стало и все резко поменялось, поэтому «Армата» шла к тому виду, к которому мы привыкли ее видеть даже не один десяток лет. Прогнозировать что-то очень сложно.

— Сейчас же тоже ведутся какие-то разработки, конструкторы работают. На роботизацию все-таки будет делаться упор, как вы считаете?

— Безусловно, уровень роботизации будет возрастать. Можно спорить, будет ли это полностью автономная система или полностью безэкипажной, когда-то можно будет туда человека сажать.

Тем временем, стало известно, что в четвертом квартале этого года начнутся испытания глубоко модернизированной версии «истребителя танков». «Спрут-СДМ-1» — это одновременно артиллерийская установка и полноценный легкий танк с гладкоствольной пушкой. Кроме этого, он легче обычного танка примерно в два с половиной раза. Базовый вариант самоходки «Спрут-СД» находится на вооружении уже более десяти лет.