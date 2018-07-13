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Украина разработала ракету для «Бука»
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Украина разработала ракету для ЗРК «Бук-М1» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина заявила о том, что намерена самостоятельно производить ракеты для комплекса "Бук-М1". Для этого страна закупила необходимое зарубежное оборудование, которое будет использовано для производства перспективной украинской ракеты средней дальности.
Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал". А пока по заказу армии предприятия страны ремонтируют старую ракету для "Бука" — 9М38М1. Особое внимание уделяют двигателям и твердому ракетному топливу. Их качество влияет на разгон, скорость и дальность поражения цели. По заявлению издания, за последние несколько лет отечественным предприятиям удалось практически с "нуля" наладить производство наиболее остродефицитных составляющих и восстановить почти четверть парка зенитных ракетных комплексов "Бук-М1».
А Павлоградский химический завод разработал новое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками, испытания которого уже проводятся. Ожидается, что благодаря новому пороху и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся, предполагает портал.
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