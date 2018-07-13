«Уралы» во Вьетнаме вооружили гаубицами

Российские «Уралы» во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами

Talking about artillery on trucks, here is a Vietnamese 105mm gun on a truck. The gun is a copy of the American 105mm M101 howitzer used in the Vietnam war. This is a cheap, cost effective solution to mobile artillery which is a necessity these days. pic.twitter.com/KoQ81XPdV0— Carlosa (@CarlosaSCSinfo) 10 июля 2018 г. Армия Вьетнама приняла на вооружение колесные САУ на базе российских двухосных грузовиков "Урал", вооруженных американскими 105-мм гаубицами М101А1. Вьетнамские конструкторы, создавая свои колесные самоходные орудия, в качестве основы выбрали российские "Уралы". Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации.

Самоходки вооружили американскими 105-мм гаубицами М101А1. В настоящее время эти орудия, доставшиеся в виде трофеев, продолжают составлять значительную часть артиллерийского парка вооруженных сил. Во Вьетнаме налажен их ремонт и организовано производство боеприпасов.

Первоначально демонстрировался вариант САУ, выполненный на базе трехосного "Урал"-375Д. Затем появился усовершенствованный вариант, уже с дизельным "Урал"-4320. Сейчас на вооружение поступают двухосные версии артустановки. В кузове вездехода, кроме гаубицы, находится боекомплект. Машины оборудованы противопульной защитой. Стрельба осуществляется в противоположном от кабины направлении. Скорострельность достигает восьми выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы — более 11000 м.

Самоходки также вооружены 12,7-мм пулеметом НСВТ, который применятся для борьбы с воздушными и наземными целями. Для связи имеются радиостанции.

В случае необходимости маскировки под обычный грузовик устанавливается тент. Расчет четыре человека. Максимальная скорость до 80 км/ч.

Кроме колесных САУ вьетнамская армия имеет на вооружении устаревшие самоходки СУ-100, АСУ-85 и более новые 2С1 "Гвоздика".