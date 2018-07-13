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«Уралы» во Вьетнаме вооружили гаубицами
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Российские «Уралы» во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Twitter
Армия Вьетнама приняла на вооружение колесные САУ на базе российских двухосных грузовиков "Урал", вооруженных американскими 105-мм гаубицами М101А1. Вьетнамские конструкторы, создавая свои колесные самоходные орудия, в качестве основы выбрали российские "Уралы". Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации.
Самоходки вооружили американскими 105-мм гаубицами М101А1. В настоящее время эти орудия, доставшиеся в виде трофеев, продолжают составлять значительную часть артиллерийского парка вооруженных сил. Во Вьетнаме налажен их ремонт и организовано производство боеприпасов.
Первоначально демонстрировался вариант САУ, выполненный на базе трехосного "Урал"-375Д. Затем появился усовершенствованный вариант, уже с дизельным "Урал"-4320. Сейчас на вооружение поступают двухосные версии артустановки. В кузове вездехода, кроме гаубицы, находится боекомплект. Машины оборудованы противопульной защитой. Стрельба осуществляется в противоположном от кабины направлении. Скорострельность достигает восьми выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы — более 11000 м.
Самоходки также вооружены 12,7-мм пулеметом НСВТ, который применятся для борьбы с воздушными и наземными целями. Для связи имеются радиостанции.
В случае необходимости маскировки под обычный грузовик устанавливается тент. Расчет четыре человека. Максимальная скорость до 80 км/ч.
Кроме колесных САУ вьетнамская армия имеет на вооружении устаревшие самоходки СУ-100, АСУ-85 и более новые 2С1 "Гвоздика".
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