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Истребитель танков подготовили к испытаниям
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Истребитель танков «Спрут» подготовили к госиспытаниям 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новейшая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М "Спрут-СДМ-1" готова к проведению государственных испытаний. Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, эта уникальная машина, что называется, "полностью доведена до ума" и в настоящее время соответствует всем требованиям российских воздушно-десантных войск.
Также изучается вопрос о продвижении "Спрута" на международных рынках. Дело в том, что многие страны в силу своего географического положения продолжают эксплуатировать давно уже устаревший советский ПТ-76. Ему давно необходима замена. Поэтому лучший вариант — это высокоманевренный, плавающий и вооруженный мощной пушкой 2С25М.
Внешне новая 18-тонная машина очень похожа на свою первоначальную версию. Она также вооружена 125-мм орудием, с которым спарен 7,62-мм пулемет. Однако у модернизированного варианта имеется дистанционно-управляемая пулеметная установка, новая ходовая часть, 500 — сильный двигатель — такой же, как у БМД-4М. Истребитель танков способен развивать по шоссе максимальную скорость до 70 км/ч, на плаву — 7 км/ч. Запас хода — 500 километров.
Полностью обновлен прицельный комплекс, который по своим характеристикам соответствует самым современным требованиям. Например, наводчик-оператор и командир машины благодаря тепловизионным каналам могут поражать цели ночью также эффективно, как днем — в том числе и управляемыми ракетами на дистанции в 5000 метров.
Как ожидается, 2С25М продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
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