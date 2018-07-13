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БТР-МДМ впервые десантировали с экипажем
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БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали в ходе учений ВДВ под Рязанью 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Успешная демонстрация десантирования БТР-МДМ на учениях под Рязанью говорит о том, что на вооружение в Воздушно-десантные войска (ВДВ) поступили полноценные боевые машины, заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Экипаж десантировался с высоты 1800 м на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины", — заявил Сердюков.
В то же время командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал десантирование новейшего БТР-МДМ с испытателями внутри историческим событием. "Учения прошли хорошо. Личный состав готов к выполнению боевых задач. Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри — историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее", — сказал он.
В совместных полковых тактических учениях ВДВ и военно-транспортной авиации под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26. Маневры начались 9 июля и продлятся до 13 июля.
БТР-МДМ — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.
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