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Военные РФ доставили более 10 тонн гумпомощи в Даиль
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Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Даиль 

RT на русском 8 часов назад
Фото: ТАСС
В Сирии российские военные доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в город Даиль в провинции Дераа, который недавно был освобождён от боевиков. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
«Сегодня мы находимся в населённом пункте Даиль провинции Дераа, и в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», — приводит слова Цыганкова ТАСС.
В город были доставлены продуктовые наборы, средства личной гигиены и вода.
По словам Цыганкова, за неделю в Даиль вернулись 20 тысяч жителей, всего там сейчас проживает более 40 тысяч человек.
«Мы благодарим Россию и сирийскую армию за то, что они вернули безопасность в наши дома», — отметил один из местных жителей.
Ранее сообщалось, что над городом Тофас подняли государственный флаг Сирии.
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