Военные РФ доставили более 10 тонн гумпомощи в Даиль

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Даиль

Сирии российские военные доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в город Даиль в провинции Дераа, который недавно был освобождён от боевиков. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков

«Сегодня мы находимся в населённом пункте Даиль провинции Дераа, и в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», — приводит слова Цыганкова ТАСС.

В город были доставлены продуктовые наборы, средства личной гигиены и вода.

По словам Цыганкова, за неделю в Даиль вернулись 20 тысяч жителей, всего там сейчас проживает более 40 тысяч человек.

«Мы благодарим Россию и сирийскую армию за то, что они вернули безопасность в наши дома», — отметил один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что над городом Тофас подняли государственный флаг Сирии.