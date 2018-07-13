Ещё
В Приамурье готовятся к крупным учениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приамурье готовятся к крупным учениям 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: tvzvezda.ru
Командующий ВВО проверил состояние и боевую готовность войск.
Исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Александр Чайко провел проверку боевой готовности и обеспечения военнослужащих соединений в Амурской и Еврейской автономной областях. Об этом сообщает пресс-служба округа.
«Генерал-лейтенант Чайко проверил боеготовность ракетного и мотострелкового соединений в Еврейской автономной области, состояние вооружения и военной техники, организацию жизни и быта военнослужащих по призыву и по контракту», — говорится в сообщении.
В Приамурье генерал оценил готовность соединения к предстоящим крупным учениям. При этом главным аспектом стала интенсивность боевой подготовки на полигонах.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт: «Армату» сменят боевые машины на совершенно новых физических принципах Китайская копия советского Ту-16 впервые примет участие в «Авиадартсе» Российские миротворцы отразили атаку «диверсантов» в Самарской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину77
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве27
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина342
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение