В Приамурье готовятся к крупным учениям

Командующий ВВО проверил состояние и боевую готовность войск.

Исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Александр Чайко провел проверку боевой готовности и обеспечения военнослужащих соединений в Амурской и Еврейской автономной областях. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Генерал-лейтенант Чайко проверил боеготовность ракетного и мотострелкового соединений в Еврейской автономной области, состояние вооружения и военной техники, организацию жизни и быта военнослужащих по призыву и по контракту», — говорится в сообщении.

В Приамурье генерал оценил готовность соединения к предстоящим крупным учениям. При этом главным аспектом стала интенсивность боевой подготовки на полигонах.