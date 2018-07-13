Финляндию взволновали учения России на Гогланде

Руководитель отдела исследовательских программ Александровского института Маркку Кангаспуро заявил, что учения «не являются военным или политическим сигналом», передает «ИноСМИ»

«Наверное, в Финляндии это событие привлечет особое внимание. Однако следует учитывать, что учения, ограниченные одним только Гогландом — это очень небольшие по своему масштабу учения», — пояснил эксперт.

Брюсселе. Журналист Йоонас Лехтонен в свой статье отмечает, что Россия точно не сообщала, когда проводились учения. Предположительно, они состоялись до или во время саммита НАТО

«Время проведения учений наводит на мысль: можно ли посчитать их сигналом НАТО, Трампу и Финляндии?» — пишет автор.

Кангаспуро выразил сомнение, что Россия с помощью учений на Гогланде показывала протест против встречи российского и американского президентов.

По его мнению, обычно военные учения проводятся потому, что военнослужащим надо развивать умения и навыки, для чего и существует армия.

«Конечно, военные учения всегда говорят о силе и хорошей военной подготовке страны», — отметил эксперт.

Автор статьи пишет, что выбор места для внезапных учений выглядит нетипичным. В свою очередь, Кангаспуро подчеркивает, что в прошлом

Гогланд был важнейшим стратегическим местом для российской армии, но в настоящее время его «не используют для проведения учений».

«Сейчас даже появилась идея открыть его для туризма», — сообщает эксперт.

Отметим, что до Второй мировой войны Гогланд принадлежал Финляндии. Он находится примерно в 40 километрах от побережья скандинавской страны.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в июле прошли учения соединения специального назначения. Военнослужащие отработали десантирование с высоты 2500 метров на неподготовленную площадку. Спецназ выполнил задачи по деблокированию и уничтожению мишеней и целей, определенных заданием по тренировке, и подготовил площадку для посадки вертолета.

На острове Гогланд регулярно проходят учения подразделений ЗВО. Предыдущая высадка российского десанта здесь состоялась в марте этого года.