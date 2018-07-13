Финляндию взволновали учения России на Гогланде 

Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российские десантники провели учения на острове Гогланд, что вызывает удивление, пишет Iltalehti.
Руководитель отдела исследовательских программ Александровского института Маркку Кангаспуро заявил, что учения «не являются военным или политическим сигналом», передает «ИноСМИ».
«Наверное, в Финляндии это событие привлечет особое внимание. Однако следует учитывать, что учения, ограниченные одним только Гогландом — это очень небольшие по своему масштабу учения», — пояснил эксперт.
Журналист Йоонас Лехтонен в свой статье отмечает, что Россия точно не сообщала, когда проводились учения. Предположительно, они состоялись до или во время саммита НАТО в Брюсселе.
«Время проведения учений наводит на мысль: можно ли посчитать их сигналом НАТО, Трампу и Финляндии?» — пишет автор.
Кангаспуро выразил сомнение, что Россия с помощью учений на Гогланде показывала протест против встречи российского и американского президентов.
По его мнению, обычно военные учения проводятся потому, что военнослужащим надо развивать умения и навыки, для чего и существует армия.
«Конечно, военные учения всегда говорят о силе и хорошей военной подготовке страны», — отметил эксперт.
Автор статьи пишет, что выбор места для внезапных учений выглядит нетипичным. В свою очередь, Кангаспуро подчеркивает, что в прошлом
Гогланд был важнейшим стратегическим местом для российской армии, но в настоящее время его «не используют для проведения учений».
«Сейчас даже появилась идея открыть его для туризма», — сообщает эксперт.
Отметим, что до Второй мировой войны Гогланд принадлежал Финляндии. Он находится примерно в 40 километрах от побережья скандинавской страны.
Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в июле прошли учения соединения специального назначения. Военнослужащие отработали десантирование с высоты 2500 метров на неподготовленную площадку. Спецназ выполнил задачи по деблокированию и уничтожению мишеней и целей, определенных заданием по тренировке, и подготовил площадку для посадки вертолета.
На острове Гогланд регулярно проходят учения подразделений ЗВО. Предыдущая высадка российского десанта здесь состоялась в марте этого года.